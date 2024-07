è virtualmente un nuovo giocatore della. L'attaccante argentino classe 2004, che in primavera si è liberato dall'Estudiantes, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle, dopo aver fatto scalo a Madrid. A breve si sottoporrà alle visite mediche di rito, dopodiché arriverà la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero. Juan Ignacio - detto anche Juani - può giocare e ha giocato in ogni zona del fronte d'attacco: come trequartista, come seconda punta e anche come ala offensiva sulla destra, per poi accentrarsi e colpire di mancino, suo piede naturale. Ora, almeno in una prima fase, lo attende la