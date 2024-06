In Italia, è emerso un dibattito intorno alla qualità e alla reale difficoltà del gol segnato da Mattianella partita di lunedì contro la Croazia, ma forse non tutti hanno ancora compreso pienamente l'importanza di quel gol cruciale per la Nazionale.Guardando le classifiche finali dei gironi dell'Euro 2024, diventa immediatamente evidente che il gol di Zaccagni, che ha fissato il punteggio sull'1-1 contro la Croazia, è stato determinante per il proseguimento dell'avventura dell'Italia nella competizione. Senza quel gol, l'Italia sarebbe finita tra le due peggiori terze classificate della fase a gironi, a pari merito con l'Ungheria del commissario tecnico italiano Marco Rossi.