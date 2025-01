AFP via Getty Images

Stipendio Kolo Muani: quanto prenderà alla Juventus

Kolo Muani è il rinforzo della Juventus in attacco. L'attaccante francese arriva in prestito secco dal PSG. Questo vuol dire che a fine stagione tornerà nel club parigino e dovrà nuovamente discutere del proprio futuro. Il club bianconero pagherà l'intero stipendio rimanente a Kolo Muani nei prossimi mesi.L'ingaggio di Kolo Muani al PSG è molto elevato considerando che guadagna quasi 10 milioni all'anno. La Juventus, come riporta la Gazzetta dello Sport, per i prossimi mesi pagherà 3,5 milioni di euro per l'ingaggio del francese mentre il prestito dal PSG è gratuito.