Per comprendere appieno la situazione, è necessario considerare le cifre attualmente in gioco tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Il serbo fu acquistato il 28 gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra complessiva, comprensiva dei bonus, che ha raggiunto i 85,357 milioni di euro.firmò un contratto di 4 anni e mezzo con un ingaggio crescente, che oggi ammonta a 12 milioni di euro netti (circa 23 milioni al lordo, non beneficiando dei vantaggi fiscali del decreto crescita). Attualmente, l'ammortamento annuale sul suo ingaggio è di 19 milioni di euro. Di conseguenza, il valore residuo di Vlahovic a bilancio al 31 dicembre 2024 sarà di circa 29,5 milioni di euro, per scendere a circa 19 milioni al 30 giugno 2025. Questi numeri sono fondamentali per capire le difficoltà economiche della Juventus nel gestire il rinnovo del contratto del giocatore.