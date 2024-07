è in procinto di lasciare la, ma il suo trasferimento è complicato dal pesante impatto economico del suo ingaggio. Il centrocampista brasiliano ha un costo annuale di 17.438.800 milioni di euro - dati elaborati da Calcio e Finanza -, per il club torinese, rendendo difficile trovare una squadra disposta a coprire tali spese. La Juventus è alla ricerca di soluzioni per alleggerire il bilancio e liberare risorse, ma il salario elevato di Arthur rappresenta un ostacolo significativo. Nonostante le sue qualità tecniche, le trattative per la sua cessione sono rallentate, con poche squadre disposte a farsi carico del suo ingaggio elevato.