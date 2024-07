Nico Gonzalez è diventato un obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto esterni d'attacco. Il giocatore, dal canto suo, ha aperto al club bianconero e la Vecchia Signora potrebbe inserire nella trattativa un elemento in esubero, come McKennie. L'argentino alla Fiorentina guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione e 3,28 milioni lordi. Il contratto, firmato nel 2021 per una durata di cinque anni, scadrà nel 2026. Nell'ultima stagione l'esterno d'attacco ha trovato dodici reti in campionati, a cui si aggiungo anche due assist.