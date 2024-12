Nicolussi Caviglia al Venezia: le cifre dell'operazione e quanto incassa la Juventus

Hansè uno dei tanti giocatori che laha ceduto in estate perché non avrebbe trovato spazio nella rosa bianconera. Il centrocampista è stato preso in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Venezia. I dettagli dell'operazione e quanto incasserà la Juventus.Un prestito che si trasformerà presto in un trasferimento a titolo definitivo visto che lPer quanto riguarda le cifre, la Juventus incasserà circa 4,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Nicolussi non era stato pagato dalla Juve visto che è cresciuto nel settore giovanile bianconero.