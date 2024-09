Mercato Juventus, l'incasso totale tra cartellini e ingaggi risparmiati

Laha attuato una vera e propria rivoluzione in questa sessione di mercato, con tantissimi acquisti e ancora più cessioni. Ma quanto ha risparmiato tra incassi e ingaggi considerando tutti i giocatori che hanno lasciato il club?è riuscito a cedere tutti i giocatori fuori dal progetto tranne Arthur e in totale ha ottenuto, come riporta calciomercato.com, 150 milioni di euro incassati e risparmiati sugli ingaggi al lordo. Una cifra che ha permesso alla Juventus anche di fare grandi acquisti in entrata. Se anche Arthur dovesse lasciare il club, allora il risparmio aumenterebbe e non di poco considerando l'elevato ingaggio del brasiliano.