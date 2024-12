Quanto ha pagato la Juventus per Di Gregorio

Dall'Inghilterra si parla di un interessamento del Manchester City perarrivato in estate dal Monza. Il portiere dellaè stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni anche se il club bianconero lo considera già praticamente a tutti gli effetti un acquisto a titolo definitivo come spiegato nel comunicato: " Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna".La Juventus per Di Gregorio ha versato nelle casse del Monza per il prestito 4,5 milioni subito più altri 13,5, pagabili in tre esercizi, più 2 di bonus per il riscatto. In totale quindi un investimento da 18 milioni più bonus.