Juventus, ricavi Champions

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro;

Quota europea: 21,14 milioni di euro;

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 4,2 milioni di euro;

TOTALE: 53,51 milioni di euro.

Finora, laha guadagnato oltre 50 milioni di euro dalla Champions League 2024-2025, come rivelato da Calcio e Finanza dopo la sconfitta contro lo Stoccarda. Questa cifra è suddivisa tra i premi per la partecipazione al torneo, le prestazioni del club e altri fattori. Nonostante la battuta d'arresto, la partecipazione al torneo rappresenta un'importante fonte di ricavi per il club bianconero, cruciale per sostenere le sue ambizioni sportive e gestionali nella stagione in corso.