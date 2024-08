Quanto può offrire l'Inter a Chiesa?

L'Inter sta davvero pensando a Federico Chiesa anche se non subito, in questa sessione di mercato ma a partire dalla prossima stagione, quando il giocatore potrebbe essere libero di firmare per un'altra squadra a parametro zero. L'intenzione della Juve chiaramente è fare in modo che questo scenario non si concretizzi. Ma quanto potrebbe offrire l'Inter a Chiesa?Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, da sempre ha fatto colpi importanti a parametro zero, fin dai tempi della Juventus. Chiesa attualmente guadagna 5 milioni di euro. E l'Inter quanto potrebbe offrire all'attacccante? Secondo ciò che scrive calciomercato.com, i nerazzurri ragionerebbero su un ingaggio che di sicuro non sarebbe basso, ma in linea con gli altri della rosa e con un cartellino a zero.