Dettagli del contratto



Formula del trasferimento

Solo da ufficializzare, e con le visite di oggi si completa un altro tassello. Eccoci: laha concluso un'importante operazione di mercato assicurandosi Michele Di Gregorio, il portiere ormai ex Monza. Un trasferimento non banale, che rappresenta un investimento significativo per il club bianconero, che ha individuato inun elemento chiave per il futuro della squadra.Michelefirmerà un contratto di 5 anni con la, durante i quali percepirà poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra riflette l'importanza che il club attribuisce al portiere, considerandolo un tassello fondamentale per le future stagioni. Non a caso, sarà Teka lasciargli il posto. E da titolare.L'accordo tra Juventus e Monza prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Juventus verserà 4 milioni di euro immediatamente per il prestito e ulteriori 16 milioni di euro al momento del riscatto obbligatorio, portando il valore totale dell'operazione a 20 milioni di euro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui