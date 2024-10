Quanto guadagna Perin alla Juventus?

La Juventus e Mattia Perin hanno raggiunto un accordo per prolungare il proprio legame fino all'estate del 2027. Il portiere, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha voluto a tutti i costi proseguire la sua avventura in bianconero e tra la società e il suo entourage non è stato facile trovare un accordo.Non ci saranno variazioni significative per quanto riguarda l'ingaggio di Perin, che manterrà uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino alla nuova scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2027.