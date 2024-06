La valutazione disi aggira intorno ai 30 milioni di euro, e a Parigi il centrocampista guadagna circa 5 milioni netti a stagione. Tuttavia, bisogna prestare attenzione all'effetto asta post Europeo, che potrebbe far lievitare ulteriormente il suo prezzo. La Juventus potrebbe considerare l'acquisto del talentuoso centrocampista spagnolo, ma solo se si presentasse come un'opportunità di mercato favorevole. In questo contesto, l'eventuale partecipazione positiva di Ruiz agli Europei potrebbe attirare l'interesse di altri club, aumentando la competizione per il suo ingaggio. Pertanto, la Juventus dovrà valutare attentamente le proprie mosse per non lasciarsi sfuggire un potenziale rinforzo di qualità per la prossima stagione.