Quanto guadagna Beto all'Everton?

Dopo due brillanti stagioni con la maglia dell'Udinese, nel corso delle quali ha messo a referto 22 goal complessivi in 65 partite, Beto ha scelto la Premier e, soprattutto, la maglia dell'Everton per dare vita ad un nuovo capitolo della sua carriera. All'imbocco della sua seconda stagione con i Toffees, però, il suo impatto con il calcio inglese non ha riservato sin qui grandissime emozioni: poco minutaggio e in particolare pochi goal.Beto è legato all'Everton da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Il suo ingaggio è di 2.5 milioni netti.