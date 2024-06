Quanto guadagna Alisha Lehmann

Lasembra sempre più vicina a un doppio colpo di mercato dall'. Per la squadra maschile, Douglas Luiz è l'obiettivo principale per rinforzare il centrocampo sotto la guida di Thiago Motta. Luiz, con la sua esperienza e qualità, sarebbe un acquisto strategico per migliorare la mediana bianconera. Parallelamente, la Juventus Women sta trattando per Alisha Lehmann, attaccante di grande talento, per rafforzare il reparto offensivo della squadra femminile allenata da Max Canzi.Secondo quanto riportano le cronache inglesi, Alisha Lehmann all'Aston Villa guadagnerebbe circa 160 mila sterline a stagione, in euro circa 189 mila.