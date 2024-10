Quanto è costato Conceicao alla Juventus?

Tra i colpi più importanti dell'estate della, c'è ovviamente quello di. I bianconeri hanno prelevato il classe 2002 dal Porto per rinforzare le corsie esterne della squadra di Thiago Motta. L'impatto del portoghese con il mondo bianconero è stato semplicemente devastante: Chico, che ha giocato solo 151 minuti tra Serie A e Champions League, ha già messo a referto 2 goal e un assist in 3 presenze complessive. Ma quanto è costato Conceicao alla Juventus?La Juventus ha acquistato Francisco Conceicao in prestito oneroso a 7 milioni (più 3 di bonus) senza alcuna opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Tuttavia tra i due club esiste un gentlement agreement che permetterà ai bianconeri, al termine della stagione, di godere di una corsia preferenziale per l'acquisto a titolo definitivo del classe 2002.