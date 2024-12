Quanto costa Tomori?

Uno degli obiettivi della difesa per laè proprio, difensore di proprietà delindividuato dal club bianconero come il rinforzo ideale per puntellare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta. Ma quanto sarebbe chiamata a spendere la Vecchia Signora per assicurarsi le prestazioni del centrale britannico.Secondo quanto riferito da Tuttosport, qualora la Juventus decidesse di operare un acquisto a titolo definitivo, sarebbe necessario staccare un assegno da circa 15 milioni per aggiudicarsi il difensore 27enne., la cui posizione all'interno del progetto Milan non è più così intoccabile.