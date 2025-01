AFP via Getty Images



Quanto costa Sesko?

Lapotrebbe cambiare molto in attacco anche in estate, con la situazione dida definire. Tra i profili nel mirino dei bianconeri ci sarebbe anche. L'attaccante è uno dei profili che tutta Europa segue con attenzione perché è destinato a cambiare squadra in estate. Ma quanto serve per acquistarlo?Sesko ha nel contratto una clausola rescissoria e quindi potrà liberarsi senza la necessità di trattare con il Lipsia. La clausola rescissoria è di 65 milioni di euro. Questa la cifra che serve per acquistarlo. Ovviamente da aggiungere all'investimento c'è l'ingaggio e le commissioni. Per la Juventus ci sarebbe da superare la concorrenza, soprattutto della Premier League.