Due strade parallele che non si incrociano. Da una parte, la Juventus attende la risposta di Adrien; dall’altra, procede spedita per portare Khephrena Torino. Indipendentemente dalla decisione del centrocampista francese impegnato all’Europeo, il giocatore del Nizza è ora in cima alla lista dei desideri bianconeri, evidenziato come priorità da risolvere.La strategia è chiara: concludere rapidamente l’operazione,, e mettere a disposizione di Thiago Motta un giocatore funzionale al nuovo progetto della Juventus.