Laavrebbe deciso di puntare su Jakub, difensore centrale classe 2000 dell'Arsenal e della nazionale polacca, dopo aver incontrato numerose difficoltà nell'acquisto di Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", la trattativa per il polacco non dovrebbe essere complicata. L'Arsenal è disposto a cedere il giocatore e il prezzo del suo cartellino, fissato a circa 15 milioni di euro, è considerato abbordabile per la Juventus. L'arrivo di Kiwior potrebbe rafforzare la difesa bianconera, offrendo una valida alternativa giovane e di talento al reparto arretrato della squadra.