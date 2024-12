Quanti punti servono alla Juventus per i playoff

Lasi prepara alla sesta partita diin cui ospiterà ildi Pep Guardiola. Per i bianconeri una partita importante e l'occasione di tornare al successo che manca nella competizione dalla seconda partita, poi sono arrivati due pareggi ed una sconfitta.La Juve si trova a quota 8 punti e attualmente dentro le posizioni che valgono l'accesso ai playoff di Champions. Per qualificarsi al prossimo turno però, i bianconeri dovranno ottenere una vittoria nelle prossime tre gare. Con altri tre punti infatti, le simulazioni fatte dicono che la squadra di Thiago Motta sarebbe praticamente certa di entrare tra le prime 24 in classifica.