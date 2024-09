Quanti punti mancano alla Juventus per qualificarsi in Champions League

Dopo la vittoria all'esordio inla domanda ora è: quanti punti mancano ai bianconeri per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi? Ovviamente non si può sapere con certezza ma adesso la squadra di Thiago Motta ha fatto già un passo in avanti.Delle 36 squadre, solo le prime 8 si qualificheranno subito agli ottavi di Champions. Per riuscirci, servono almeno 15 punti in 8 partite. Con un punteggio superiore, le chance di essere tra le prime 8 sarebbero molto elevate. Con la vittoria contro il PSV, la Juve dovrà fare 12 punti nelle restanti sette gare per provare a qualificarsi. Secondo le simulazioni fatte,sono necessari almeno 15 punti, come risulta dal 43% delle simulazioni. Nel 30% dei casi ne servono 16.