Allegri e Thiago Motta, quanti punti aveva Max un anno fa?

Una sconfitta che è la prima ma che fa male alla Juventus quella rimediata ieri sera contro il Napoli. Viene però spontaneo il paragone con la vecchia guida tecnica, Massimiliano Allegri. Quanti punti aveva la Juventus quindi esattamente un anno fa?Attualmente la classifica parla di 8 vittorie, 13 pareggi e un insuccesso in 22 giornate, per un totale di 37 punti. Il dato è nettamente negativo, un anno fa con il tecnico toscano infatti i punti in classifica erano 16 in più rispetto alla attuale Juventus.