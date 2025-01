Quanti goal ha segnato Fullkrug in carriera?

Niclas Fullkrug è uno dei nomi accostati alla Juventus tra quelli relativi agli attaccanti che potrebbero approdare a Torino nel corso del mercato di gennaio. Il centravanti tedesco, trasferitosi in estate dal Borussia Dortmund al West Ham, è appena rientrato da un infortunio che l'ha tenuto ai box per ben due mesi. Il classe 1993, tornato a pieno regime degli Hammers, potrebbe fare già fare le valigie per sposare il progetto a tinte bianconere. Cristiano Giuntoli starebbe infatti pensando a lui per puntellare il pacchetto offensivo.Nel corso della sua carriera, Fullkrug ha segnato 183 goal tra club e nazionale tedesca in 466 partite.