AFP via Getty Images

Quanti giocatori ha comprato la Juventus a gennaio

Alberto Costa

Randal Kolo Muani

Renato Veiga (in attesa di visite e ufficialità)

La Juventus si sta confermando uno dei club più attivi sul fronte calciomercato in questa sessione di riparazione del mese di gennaio. I bianconeri, la cui prima parte di stagione è stata macchiata da tantissime situazioni complesse in termini di infortuni, hanno dovuto intervenire in maniera pesante per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Tra ufficialità e obiettivi di mercato pronti a essere finalizzati, i bianconeri hanno - fino a questo momento - già presentato ben tre giocatori.