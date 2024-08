La potenziale cessione dipotrebbe rappresentare una svolta significativa per il mercato della, aprendo nuove opportunità e incentivando il club a operare ulteriori movimenti in avanti. Le richieste dial direttore sportivo Cristiano Giuntoli prevedono l'acquisizione di due esterni offensivi di alto profilo. Con l'eventuale addio die, possibilmente, di Filip, altro giocatore di rilievo in uscita, la Juventus si troverebbe a dover colmare diversi slot nel reparto offensivo.Attualmente, il piano prevede l'acquisto di un'ala di grande valore e l'aggiunta di un secondo esterno in prestito, da valutare durante la stagione per decidere se confermarlo o meno.è il principale candidato per il grande investimento, grazie alle sue qualità e al potenziale impatto immediato.Con una possibile riduzione del numero di esterni offensivi a disposizione, la Juventus potrebbe rivedere la propria strategia di mercato. L'uscita di, se concretizzata, potrebbe infatti accelerare e ampliare la ricerca di nuovi giocatori per il reparto offensivo. In questo scenario, il club torinese potrebbe decidere di investire ulteriormente e aggiungere altre forze fresche a una squadra che ha già mostrato un avvio di stagione promettente.