Mancano 14 giorni all’apertura ufficiale del mercato di gennaio, che si protrarrà fino alla mezzanotte del 2 febbraio. Cristiano, responsabile dell’area tecnica della, avrà un mese per lavorare sulle operazioni necessarie a potenziare la rosa a disposizione di. Tuttavia, il lavoro dietro le quinte è già in corso da tempo, con un’attenta analisi delle opportunità sia in Italia che all’estero.Giuntoli, sempre attento a non scoprire troppo le carte, ha lasciato intendere che gennaio potrebbe riservare più di una novità. Nel prepartita di, valida per la Coppa Italia, ha dichiarato: "Quanti colpi faremo a gennaio in difesa? Cominciamo da uno". Parole che non solo confermano l’intenzione di intervenire sul reparto arretrato, ma lasciano spazio all’ipotesi di un mercato dinamico, con più di un innesto previsto.