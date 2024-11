Quante partite ha giocato Dragusin con la Juventus?

2 dicembre 2020: Juventus-Dinamo Kiev (21 minuti)

13 dicembre 2020: Genoa-Juventus (1 minuto)

13 gennaio 2021: Juventus-Genoa (120 minuti)

27 gennaio 2021: Juventus-SPAL (90 minuti)

La, grazie ad un'oculata operazione di scouting, ha acquistatonel 2018, dalla Steaua Bucarest, per soli 260 mila euro. Dopo un graduale inserimento all'interno del settore giovanile bianconero con l'Under 17, nel 2020 il difensore rumeno è stato aggregato direttamente nella Next Gen, con cui ha confezionato l'esordio tra i professionisti il 25 gennaio del 2020. Nella stagione successiva, Dragusin ha poi fatto il suo esordio assoluto in prima squadra sotto la gestione tecnica di Andrea Pirlo, tecnico con il quale ha collezionato le sue uniche presenze in bianconero.Il 2 dicembre del 2020, Dragusin ha esordito in prima squadra debuttano nei minuti finali del match di Champions League vinto dalla Juventus contro la Dinamo Kiev. Da quel giorno le sue presenze complessive con la Juventus sono state quattro.