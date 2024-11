Quante partite giocherà la Juve prima del mercato di gennaio?

23 novembre: Milan-Juventus

27 novembre: Aston Villa-Juventus

1 dicembre: Lecce-Juventus

7 dicembre: Juventus-Bologna

11 dicembre: Juventus-Manchester City

14 dicembre: Juventus-Venezia

22 dicembre: Monza-Juventus

29 dicembre: Juventus-Fiorentina

Il mercato invernale, che vedrà la Juventus sicura protagonista, aprirà il prossimo 2 gennaio 2025, ma fino a quel momento la Juventus dovrà fare affidamento sugli elementi a propria disposizione. Gli infortuni di Bremer e Cabal, oltre a quelli di Milik, Nico Gonzalez e Douglas Luiz riducono le soluzioni in dotazione a Thiago Motta, ma per il prossimo mese si dovrà fare di necessità virtù, prima di poter intervenire all'inizio del nuovo anno per rinforzare la squadra.Prima dell'inizio del mercato di gennaio, la Juventus giocherà qualcosa come 8 partite nel giro di 40 giorni. Di seguito l'elenco completo.