ha svolto in giornata gli esami al JMedical dopo essere tornato in anticipo dal ritiro con la nazionale statunitense. Buone notizie per il centrocampista visto che gli esami hanno escluso lesioni muscolari. Per Mckennie si tratta di un affaticamento alla coscia sinistra.Nonostante non ci siano lesioni, ci sarà comunque massima precauzione intorno a Mckennie e per questo il giocatore rimarrà a riposto e non sarà disponibile per Juventus-Lazio, in programma sabato.Nessun allarme comunque, con Mckennie che tornerà nel giro di pochi giorni a disposizione di Thiago Motta. Il suo rientro infatti è previsto per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda.