AFP or licensors

Il futuro della Juventus in Champions League, comunque certa di disputare almeno i playoff, si deciderà nel corso dell'ultimo match valevole per la fase campionato. I bianconeri saranno impegnati all'Allianz Stadium contro il Benfica, nella sfida valevole per l'ottava giornata della prima fase.Dopo aver conquistato 12 punti nelle prime sette uscite, frutto di 3 vittorie (PSV, Lipsia e City), tre pareggi (Lille, Aston Villa e Bruges) e una sconfitta (Stoccarda), la squadra di Thiago Motta vuole chiudere in bellezza per cercare di migliorare l'attuale 17° posto in classifica che, se confermato, obbligherebbe la Juventus a giocare il playoff di ritorno in trasferta.

Quando si gioca Juventus-Benfica?

si giocherà mercoledìall'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le