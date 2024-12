Quando scade il contratto di Yildiz

Quanto guadagna Yildiz

Lapunta con forza sue lo dimostra il rinnovo di contratto fatto in estate, per blindare ancora di più il talento turco. Sul giocatore ci sono voci di mercato, con club di Premier League interessati ma da parte della Juve non c'è l'intenzione di lasciar partire il classe 2005.Il contratto di Yildiz con la Juventus scade a giugno 2029, tra quattro anni e mezzo. Il club bianconero aveva deciso di prolungare il contratto in estate.Oltre al prolungamento del contratto, c'è stato anche un adeguamento sull'ingaggio nell'ultimo accordo trovato tra il giocatore e la Juventus. Un aumento inevitabile vista la centralità di Kenan. Attualmente, Yildiz guadagna circa 1,6 milioni di euro all'anno più bonus.