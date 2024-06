Ilha deciso di non riscattare Alexis, quindi l'esterno belga farà ritorno definitivamente al Milan. Nonostante abbia vissuto una stagione di alto livello con il club emiliano,non rientra nei piani del Milan, che intende metterlo immediatamente sul mercato questa estate.Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il giocatore offre la possibilità di ottenere una plusvalenza significativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono diverse piste che si stanno aprendo per lui, ma emerge con sorpresa anche l'interesse della Juventus. Thiago Motta, che ha espresso il desiderio di rafforzare il reparto delle fasce, gradirebbe riportare Saelemaekers sotto la sua ala, stavolta con la maglia bianconera.Questa situazione offre un quadro intrigante per il futuro del talentuoso esterno belga, con la Juventus che potrebbe rappresentare una nuova e ambiziosa tappa nella sua carriera.