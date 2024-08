Il contratto di Mattiacon laterminerà il 30 giugno 2025. Se non dovesse prolungare l'accordo con il club, il portiere classe 1992 sarà libero di negoziare con altri club a partire dall'inizio del prossimo anno. Questo gli permetterebbe di firmare un pre-contratto con una nuova squadra e trasferirsi a parametro zero nell'estate del 2025. La possibilità di lasciare il club senza costi di trasferimento rende la situazione contrattuale di Perin un punto di interesse sia per la Juventus sia per altri club potenzialmente interessati al giocatore. Per questo, il club bianconero ha avviato i contatti per il rinnovo.