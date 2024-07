Il contratto di Davideconscadrà il 30 giugno 2028, assicurando ai nerazzurri la sua presenza a lungo termine. Questo accordo dimostra la fiducia del club nel talento e nel potenziale del centrocampista. Chiunque voglia provare a far vacillare l'Inter e tentare di acquistare Frattesi dovrà presentare un'offerta significativa, poiché il club non è disposto a lasciarlo partire facilmente. L'Inter ha investito molto su Frattesi, considerandolo una pedina fondamentale per il futuro della squadra. Pertanto, qualsiasi trattativa richiederà una proposta che rifletta l'importanza del giocatore nel progetto nerazzurro.