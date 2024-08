Quando scade il contratto di Mbangula con la Juventus?

Sono bastati pochissimi minuti aper fare breccia nei cuori dei tifosi juventini. Il talento belga, classe 2004, ha rubato - di forza - la scena nella notte dell'Allianz Stadium, mettendo a referto il primo goal stagionale della Vecchia Signora con un destro imparabile all'angolino prima di apparecchiare, in pieno recupero, l'assist buono per il 3-0 di Cambiaso. L'interrogativo che i tifosi juventini ora si pongono è uno solo: Mbangula rimarrà in pianta stabile in prima squadra o tornerà in Next Gen? La sensazione è che il ritiro agli ordini di Thiago Motta e il debutto da urlo in massima serie potrebbero spingere, fortemente, verso la prima direzione.Il contratto di Samuel Mbangula con la Juventus scadrà tra due anni. Il legame che lega il classe 2004 belga al club bianconero avrà validità fino al 30 giugno 2026.