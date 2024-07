Quando scade il contratto di Arthur con la Juventus?

Primo giorno di scuola in casacon i giocatori a disposizione di- che inizialmente non potrà contare su coloro che sono stati impegnati a Euro 2024 e in Copa America - che si sono recati in mattinata al J|Medical per sostenere le visite mediche e, contestualmente, per iniziare gli allenamenti sul rettangolo verde della Continassa, quartier generale bianonero dal quale Madama costruirà le fondamenta di una stagione 2024/25 che si preannuncia davvero intrigante. Tra i presenti per il via della nuova stagione si segnala anche la presenza di Arthur, il centrocampista brasiliano rientrato dal prestito alla Fiorentina, club che ha deciso di non sfruttare l'opzione di riscatto a suo favore. Il classe 1996 è infatti ancora legato al club bianconero, ma il suo futuro rimane ancora tutto da scrivere.Arthur, arrivato alla Juventus dal Barcellona nell'estate 2020, è legato al club bianconero ancora per altri due anni. Il suo contratto, infatti,