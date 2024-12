Juventus in partenza per la Supercoppa: il programma

Lasi "tuffa" dentro la Supercoppa Italiana, che potrebbe dare ail primo trofeo da allenatore bianconero. La Juve affronterà in semifinale il Milan (gara in programma venerdì 3 gennaio). Ecco quando partirà la squadra per Riyad e il programma dei bianconeri.La missione prende il via oggi con tanto di atto ufficiale. La partenza del gruppo squadra in direzione Arabia Saudita, come riferisce Tuttosport, è prevista infatti per questo pomeriggio, poco dopo l’allenamento del mattino, il primo della settimana e post Fiorentina per il giorno di stop concesso ieri da Thiago Motta. Sarà naturalmente l’unica seduta in Italia, quella di oggi.