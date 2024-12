Quando parte la Juventus per l'Arabia Saudita?

Lasi appresta a dare il la all'operazione Riyad, dove i bianconeri saranno impegnati - insieme a Inter, Milan e Atalanta - nella final four della. La squadra di Thiago Motta debutterà venerdì 3 gennaio contro il Milan e, in caso di vittoria, accederà alla finalissima in programma il giorno dell'Epifania, sempre a Riyad. Archiviato il deludente pareggio con la Fiorentina, la Juve è pronta a partire alla volta dell'Arabia Saudita.La Juventus si imbarcherà da Torino, con destinazione Riyad nella giornata di martedì 31 dicembre. Il 3 gennaio, invece, sarà il giorno dell'esordio contro il Milan.