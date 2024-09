Giornata molto importante per la Juventus U20 di Francesco Magnanelli. I bianconeri sono reduci da un convincente 4-0 rifilato in casa al Monza dell'ex Zenoni. Un poker senza storie, dove i ragazzi del tecnico bianconero hanno dominato in lungo e in largo, trovando le reti con Di Biase, Finocchiaro, Vacca e il gol all'esordio di Lopez. Ora però la Juventus U20 esordierà in Youth League contro i pari età del PSV. La gara si giocherà presso il centro sportivo di Vinovo alle ore 14.00. La gara sarà visibile su UEFA.tv. Si tratta del ritorno in Europa dei bianconeri.