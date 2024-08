La stagione sportiva 24/25 è alle porte e ad iniziarla non ci sarà solo la Juventus di Thiago Motta. Anche la Primavera Under20 guidata dal nuovo allenatore Francesco Magnanelli, è pronta ad iniziare il campionato Primavera 1 24/25. Precampionato tutto sommato positivo per i giovanissimi bianconeri, che hanno dato buone sensazioni lungo il preseason, svoltosi prima in Svizzera, poi in Croazia e concluso con il Memorial Mamma e Papà Cairo. La prima gara della stagione della Juventus U20 sarà sabato 17 agosto alle ore 16.30 presso lo stadio Ferruccio Chitolina.