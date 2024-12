Quando gioca la Juventus in Supercoppa italiana?

La Juventus, dopo il match con la Fiorentina, inizierà il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale del 2025. I bianconeri, infatti, saranno impegnati in Arabia Saudita nella final four della Supercoppa italiana, edizione 2024. La squadra di Thiago Motta si è qualificata al torneo grazie alla conquista della Coppa Italia nella passata stagione, guadagnandosi il diritto di contendere il trofeo a Inter, Milan e Atalanta. Ma quando giocherà la Juve in Supercoppa.La Juventus esordirà in Supercoppa italiana venerdì 3 gennaio 2025 sfidando il Milan a Riyad. In caso di successo, i bianconeri affronteranno una tra Inter e Atalanta nella finalissima in programma, sempre a Riyad, nel giorno dell'Epifania, ovvero lunedì 6 gennaio.