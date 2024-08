Quando finisce il calciomercato estivo?

Una sessione estiva di calciomercato particolarmente intensa quella che sta vivendo la, sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Tante le operazioni sulle quali è al lavoro Cristiano Giuntoli, mentre si avvicina sempre di più l'inizio del campionato. Ma quanto tempo hanno ancora a disposizione il dt bianconero e tutti i suoi colleghi dei club italiani?La sessione estiva di calciomercato terminerà ufficialmente alle(e non più alle 20.00, come era stato stabilito inizialmente). Questa, dunque, la deadline che dovranno rispettare le squadre italiane per portare a termine acquisti e cessioni di calciatori, con la sola eccezione di quelli svincolati che rimarranno sulla "piazza" anche in seguito. Il calciomercato riprenderà poi, come di consueto, a gennaio.