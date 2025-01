Quando arriva Alberto Costa a Torino?

sarà il primo colpo di gennaio della. Il terzino portoghese ha infatti definito il suo passaggio in bianconero e nelle prossime ore si appresta a lasciare definitivamente il Vitoria Guimaraes, ovvero il club nel quale è cresciuto e che l'ha lanciato tra i professionisti.I prossimi step formali sono invece in via di definizione: arrivo a Torino, visite mediche e firma sul contratto che lo farà diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus.Alberto Costa potrebbe arrivare a Torino entro le prossime 24/48 ore. Una volta giunto nel capoluogo piemontese, il classe 2003 sosterrà le visite mediche al Jmedical prima di recarsi negli uffici della Continassa dove metterà il proverbiale 'nero su bianco'.