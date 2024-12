Attraverso un comunicato ufficiale, laha reso noto che Timothyha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra durante la partita di ieri contro il Cagliari, valida per la Coppa Italia. Le condizioni del giocatore statunitense saranno monitorate costantemente nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero per stabilire i tempi esatti di recupero. Tuttavia, stando alle prime valutazioni, è probabile che Weah possa tornare a disposizione soltanto nel 2025. L’esterno salterà sicuramente i prossimi impegni contro Monza e Fiorentina in campionato e con ogni probabilità anche la Supercoppa Italiana.