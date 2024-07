Il raduno dei bianconeri è fissato per il 10 luglio, senza la presenza dei giocatori nazionali impegnati tra Europeo e Copa America. Dopo i primi allenamenti a, lasi sposterà inper il training camp presso l'Adidas HQ di Herzogenaurach, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio.Durante la tournée tedesca, la Vecchia Signora completerà il proprio programma di preparazione con un'amichevole al Max-Morlock Stadion, dove sfiderà i padroni di casa del Norimberga. Questa partita sarà un importante test per valutare la forma della squadra e per permettere al tecnico di integrare i nuovi acquisti e gli eventuali giovani emergenti.La preparazione estiva sarà cruciale per la Juventus in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di affinare la condizione fisica e tattica del gruppo. I tifosi bianconeri seguiranno con attenzione gli sviluppi del training camp, sperando di vedere una squadra pronta a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.