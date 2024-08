Lavuole, l'esterno offensivo di proprietà della Fiorentina. I bianconeri dopo aver visto sfumare l'affare Todibo ora vogliono accelerare e chiudere nuove operazioni in fretta in modo da fornire la miglior rosa possibile al tecnico Thiago Motta. Tuttavia, stando a quanto riferisce il Quotidiano Nazionale prima di lasciar partire Nico la società toscana vorrebbe chiudere prima il colpo in entrata in modo da avere il sostituto dell'argentino. Il nome sarebbe quello di Albert Gudmundsson del Genoa, si lavora per chiudere il prima possibile e permettere alla Juventus l'affondo definitivo.