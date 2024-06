Lo ricorderete tutti Gianluca, il terzino della Juventus che ha esordito in bianconero con Andrea Pirlo ritagliandosi un ruolo importante in bianconero. Prima di partire in prestito per crescere. Dopo la scorsa stagione passata in prestito tra Bari e Cosenza Gianluca Frabotta potrebbe partire nuovamente in prestito, come riferisce oggi il Quotidiano Sportivo. Il giocatore avrebbe attirato su di sé l'interesse di diversi club di Serie B ma non soltanto. Sarebbe forte l'interesse anche dell'Empoli.