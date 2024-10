Ladeve far fronte all'infortunio di Gleisonche lo terrà lontano dal campo probabilmente fino al termine della stagione attuale. Per questo motivo il direttore Cristiano Giuntoli sembra si sita guardando intorno per trovare un rinforzo al reparto difensivo. Stando a quanto riferisce QS un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Jakubil giocatore che già era corteggiato dalla Juventus prima che scegliesse di trasferirsi all'Arsenal. Inoltre godrebbe già del gradimento dell'allenatore della Juventus Thiago Motta. Potrebbe essere un nome per rinforzare il reparto difensivo nel mercato di gennaio.